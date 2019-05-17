Военные Турции «нейтрализовали» двух курдских повстанцев в Ираке

Анкара, , 07:51 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана на территории северного Ирака, об этом 17 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении свыше 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновения РПК и Турции в Ираке: погиб мирный житель