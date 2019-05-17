Медведев 17 мая посетит Ростовскую область

Москва, , 07:45 — REGNUM Сегодня, 17 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Ростовскую область, сообщается на сайте правительства РФ.

Председатель правительства проведёт совещание в ГБУ «Госпиталь для ветеранов войн» в Ростове-на-Дону. Тема совещания — реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Также в ходе рабочей поездки Медведев встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. На встрече будет обсуждаться социально-экономическое развитие региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, Жители Ростова-на-Дону заметили, что перед приездом Дмитрия Медведева дорожные службы оперативно залатают ямы и моют тротуары.

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