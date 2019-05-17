Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать авиабазы

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 07:41 — REGNUM В Индии разведслужбы получили информацию о планах террористов совершить атаки на авиабазы, которые расположены в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает 17 мая ANI.

По данным издания, речь идет о двух авиабазах, расположенных вблизи городов Сринагар и Авантипора. Силы безопасности на этих двух объектах приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещала создать провинцию на индийском субконтиненте.

Читайте также: Террористы пообещали обзавестись провинцией на индийском субконтиненте