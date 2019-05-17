Бунт в тюрьме Никарагуа: убит участник протестных акций

Манагуа, , 07:56 — REGNUM 57-летний мужчина, отбывающий срок за участие в акциях протеста против правительства Никарагуа, был убит в тюрьме во время беспорядков, сообщает 17 мая Al Jazeera.

В пенитенциарном учреждении, расположенном к северу от столицы государства, начались беспорядки, в ходе которых ранения также получили шесть сотрудников тюрьмы.

Погибший заключенный Монтес Праслин также имел американское гражданство. Дипломатическое ведомство США в Никарагуа пока не выступило с комментариями по данному поводу.

Согласно заявлению правоохранительных органов, ряд заключенных, включая убитого, совершили нападение на охранников колонии, пытаясь отнять у них табельное оружие.

По данным правозащитников, беспорядки вспыхнули в той секции тюрьмы, где отбывали наказания сотни заключенных, приговоренных к срокам по политическим статьям, в том числе участвующие в акциях протеста.

Напомним, акции протеста в Никарагуа начались в апреле 2018 года. Власти страны их жестко подавили, в результате чего погибли по меньшей мере 325 манифестанта, более 2 тыс. получили ранения.

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