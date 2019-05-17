Макрон встретился с вождём индейского племени Каяпо

Париж, , 07:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон принял вождя индейского племени Каяпо Раони Метуктире и заверил его в поддержке Франции в борьбе за сохранение народов Амазонки, ставших жертвами вырубки лесов, передает Le Figaro.

По случаю этой встречи президент объявил, что Франция планирует провести международный саммит коренных народов мира, вероятно, в июне 2020 года.

«Я ищу миллион евро, особенно для финансирования стен из растений на основе бамбука, для спасения большого заповедника Шингу, в который постоянно вторгаются торговцы древесиной и животными, золотоискатели и браконьеры», — заявил Раони в интервью французской газеты Le Parisien.

«Франция, естественно, привержена борьбе с обезлесением и защищает права коренных народов, особенно в качестве ключевых игроков в деле сохранения лесов и биоразнообразия», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон в течение 45 минут беседовал со знаменитым вождем коренных народов и тремя другими амазонскими лидерами, которые отправились в трехнедельное турне по Европе с целью обратить внимание общественности и глав государств на спасение заповедника Шингу площадью около 180 000 км².

Напомним, Каяпо — это племя индейцев, обитающих на территории восточной Бразилии.