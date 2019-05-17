Мировые эксперты обсудили перспективы развития стран Туркестана

Нур-Султан, , 07:39 — REGNUM Перспективы развития стран Туркестана и инициативы «Один пояс, один путь» обсудили на круглом столе с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаеваи ведущих зарубежных экспертов. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

В мероприятии принял участие профессор Оксфордского университета Питер Франкопан, который дал оценку интеграционным процессам в Туркестане и в рамках Евразийского пространства.

На круглом столе также выступили бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон и бывший председатель Центрального банка Израиля Стэнли Фишер.

«Казахстан входит в новую эру, которая определяется глобальными трендами, с амбициозными планами и стратегией, успешная реализация которой должна сыграть важную роль в росте страны», — отметил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане проходит XII астанинский экономический форум. В пленарном заседании форума принял участие бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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