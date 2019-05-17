Россия не оставит без ответа новые санкции США

Москва, , 07:22 — REGNUM Введение Соединёнными Штатами новых санкций на основе так называемого «закона Магнитского», который предполагает ограничения против нарушителей прав человека в России, является «попыткой навязать односторонние принудительные меры». Такое мнение высказали в посольстве РФ в США.

В дипмиссии добавили, что подобные действия «не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами».

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Второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей передан Трампу

«Санкции США в отношении спецподразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить его международное контртеррористическое сотрудничество, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты отмечают, что эти «неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным прогнозом недавних российско-американских переговоров в Сочи».

«За этими шагами последуют ответные меры. Мы всегда отмечали, что это не наш выбор, отвечая таким образом», — заверили в посольстве РФ в США.

При этом в диппредставительстве отметили, что Москва стремится и готова сотрудничать с Соединёнными Штатами в долгосрочной перспективе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США расширили санкции против России в рамках «акта Магнитского». Так, минфин США объявил о внесении в санкционный список четверых сотрудников спецотряда «Терек» из Чечни и командира спецотряда Абузайда Висмурадова, а также сам спецотряд «Терек» как юридическое лицо.

Кроме того, на днях госдеп США передал главе Белого дома Дональду Трампу законопроект о новых санкциях из-за так называемого дела Скрипаля, которые Вашингтон готов ввести против РФ. Как отметила заместитель американского госсекретаря Андреа Томпсон, санкции — это только часть антироссийской стратегии.