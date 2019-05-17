Советник подтвердил, что Зеленский собирается распустить Верховную раду

Киев, , 07:58 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную раду. Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1.

«Естественно, будет инициировать», — сообщил Разумков в прямом эфире, имея в виду желание Зеленского распустить Верховную раду Украины.

При этом, по словам Разумкова, избранный президент Украины готов помочь депутатам Рады выполнить все те обещания, которые они давали раньше.

Напомним, для роспуска украинской Рады, согласно законодательству Украины, необходима одна из трёх причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция. В этих случаях президент страны может подписать указ о роспуске парламента.

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