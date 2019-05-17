Впервые с 2011 года Ирак возобновит авиарейсы в Сирию

Багдад, , 07:17 — REGNUM Иракская авиакомпания «Iraqi Airways» возобновит свои полеты в Сирию, впервые с начала внутреннего конфликта, разразившегося в 2011 году, сообщает 17 мая Agence France-Presse (AFP).

Рейсы стартуют на следующей неделе. Первым самолетом, который приземлится в субботу 25 мая, станет самолет министерства транспорта Ирака. Далее полеты будут совершаться еженедельно.

Иракские чиновники подчеркивают, что возобновление авиасообщения будет иметь ключевую роль для двусторонних отношений Сирии и Ирака, в частности это важно для развития туризма и поддержки иракской общины, проживающей в соседнем государстве.

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