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Впервые с 2011 года Ирак возобновит авиарейсы в Сирию

Политика

Первый самолет приземлится 25 мая

Багдад, 17 мая 2019, 07:17 — REGNUM  Иракская авиакомпания «Iraqi Airways» возобновит свои полеты в Сирию, впервые с начала внутреннего конфликта, разразившегося в 2011 году, сообщает 17 мая Agence France-Presse (AFP).

Рейсы стартуют на следующей неделе. Первым самолетом, который приземлится в субботу 25 мая, станет самолет министерства транспорта Ирака. Далее полеты будут совершаться еженедельно.

Иракские чиновники подчеркивают, что возобновление авиасообщения будет иметь ключевую роль для двусторонних отношений Сирии и Ирака, в частности это важно для развития туризма и поддержки иракской общины, проживающей в соседнем государстве.

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