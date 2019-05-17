Project Syndicate: США ещё не надоело постоянно проигрывать?

Александр Белов, , 07:46 — REGNUM

Помимо торговой войны с Китаем, администрация президента США Дональда Трампа также ведёт двусторонние торговые переговоры с Японией. Тем не менее, чего бы Трамп не надеялся достигнуть в рамках переговоров с Японией, результат всё равно окажется менее впечатляющим по сравнению с возможностями Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), из которого США вышли в начале 2017 года, пишет Энн Крюгер в статье для издания Project Syndicate.

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Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп пообещал гражданам США, что он будет вести столь многочисленные торговые переговоры, что они просто «устанут от побед». Теперь, когда из-за торговых пошлин в отношении китайского импорта американские фермеры, потребители и экономика США в целом столкнулись с серьёзным ущербом, граждане США, вероятно, действительно уже устали.

Выход США из ТТП — это канонический пример безрассудства в торговой политике. Подписанное в 2016 году Соединёнными Штатами и 11 другими странами Тихоокеанского региона соглашение позволило бы регулировать около 40% всей торговли, охватываемой правилами Всемирной торговой организации (ВТО). ТТП назвали «соглашением XXI века», которое включало в себя не только снижение торговых пошлин, но и положение о либерализации розничной торговли, сферы коммуникаций и финансовых услуг. Это соглашение позволило бы укрепить трудовые и экологические стандарты, создало бы новый механизм разрешения споров и основу для управления электронной коммерцией, кибербезопасностью, правами в сфере интеллектуальной собственности и многое другое.

Когда США вышли из ТТП, многие полагали, что соглашение потерпит крах. Однако остальные участники соглашения, во главе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, быстро заключили соглашение о Всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнёрстве (ВПТТП), которое включило в себя 200 из 220 с лишним положений ТТП. При этом в ВПТТП не вошли 20 положений, которые отстаивали США, однако они могут быть восстановлены, если Вашингтон пожелает вновь присоединиться к торговому партнёрству.

Теперь, когда ВПТТП вступил в силу, Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам получили преференциальный доступ к рынкам друг друга. С другой стороны, Япония сохранила торговые пошлины на американскую говядину на уровне 38,5%, а для участников ВПТТП эти пошлины упали до 27,5% и в конечном итоге должны будут достигнуть 9%. Получается, что американская говядина и пшеница, поступающая в Японию или любую другую страну, подписавшую ВПТТП, столкнутся с гораздо более высокими пошлинами, чем говядина и пшеница из Австралии, Канады или Новой Зеландии.

Тем не менее, Абэ приложил все усилия для того, чтобы сохранить хорошие отношения с США. За это ему пришлось столкнуться с рядом политических трудностей внутри Японии. Япония была одним из немногих торговых партнёров США, которые не стали вводить ответные пошлины, когда администрация Трампа установила пошлины на импорт стали и алюминия. Несмотря на то, что Абэ всегда предпочитал многосторонние региональные договорённости, он всё же согласился на двусторонние переговоры с США, которые, вероятно, продлятся, как минимум, до конца года. Япония уже выиграла от того, что заключила соглашение о свободной торговле с Европейским союзом. По состоянию на февраль 2019 года более 90% (скоро будет 97%) экспорта ЕС в Японию освободили от пошлин. Планируется также поэтапный отказ от пошлин в отношении 85% сельскохозяйственных продуктов. Экспорт американского вина в Японию сталкивается с 15-процентными пошлинами, а экспорт вина из ЕС и стран, подписавших ВПТТП, освобождён от пошлин. Пошлины были также отменены в отношении импортных европейских автомобилей. Недаром Абэ преподнёс соглашение о свободной торговле с ЕС как доказательство «непоколебимой политической воли Японии и ЕС возглавить мир в качестве поборников свободной торговли на фоне наступающего протекционизма».

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Со своей стороны, администрация Трампа хочет, чтобы Япония сняла барьеры для экспорта сельскохозяйственной и автомобильной продукции из США и сократила двусторонний торговый профицит, который составил $58 млрд в 2018 году. Трамп жалуется на то, что американские товары сталкиваются с торговой дискриминацией в Японии, однако винить в этом он должен исключительно самого себя. Вполне естественно, что американские экспортёры столкнулись с риском уступить долю в японском рынке своим европейским конкурентам и странам, подписавшим ВПТТП. Теперь дефицит торгового баланса США с Японией, вероятно, станет ещё больше.

Здесь стоит вспомнить, что ТТП не предусматривало участие Китая, который мог бы столкнуться с крупным торговым блоком в Азии, возглавляемым США. Никакое соглашение между США и Японией, не сможет компенсировать то, что США потеряли, покинув ТТП. В лучшем случае США могут подписать с Японией соглашение, включающее в себя все положения ТТП, но это соглашение будет предусматривать участие лишь одной Японии, а не всех 11 стран, которые первоначально подписали ТТП.

Американские производители и потребители уже столкнулись с серьёзным ущербом. Вопрос заключается только в том, сколько ещё «побед» они смогут вытерпеть?