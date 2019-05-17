Bloomberg: ЕС не следует рассчитывать на снисходительность Трампа

Максим Исаев, , 07:58 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп, похоже, постепенно отходит от идеи, предполагающей введение 25-процентных торговых пошлин на импортные автомобили и автозапчасти. Это хорошая новость для европейских политиков и компаний, особенно для Германии, которая имеет торговый профицит с Соединёнными Штатами в размере $24 млрд, пишет Лайонел Лоран в статье для издания Bloomberg.

Читайте также: Syndication Bureau: Всё указывает на необычность атак хуситов против Aramco

Введение 25-процентных американских торговых пошлин обошлось бы Германии в $20 млрд из-за снижения экспорта автомобилей, считают эксперты UniCredit. Введение этих торговых пошлин также нанесло бы удар и по гражданам Соединённых Штатов, поскольку средняя стоимость импортных автомобилей увеличилась бы на $4 тыс. 400, согласно оценкам Center for Automotive Research. Вообще, сама идея о введении данных торговых пошлин всегда казалась абсурдной.

Решение в отношении пошлин на импортные автомобили должны принять до 18 мая. Если угроза пошлин сохранится, то она будет и впредь оказывать политическое и экономическое воздействие на Европейский союз. Всё будет напрямую связано с позицией Трампа и прогрессом в торговых переговорах между США и Европейским союзом в отношении новой торговой сделки. Нет никаких сомнений в том, что Трамп будет угрожать пошлинами, чтобы внести раскол в ЕС. Европейские чиновники часто жалуются, что торговые угрозы Трампа — это пистолет, приставленный к голове. Пистолет всё ещё заряжен.

Даже без введения 25-процентных торговых пошлин торговые выходки Трампа уже нанесли существенный вред Германии. Эскалация торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем создала немало сложностей для мировой торговли — это плохие новости для зависящей от экспорта экономики Германии. В конце 2018 года Германии едва удалось избежать рецессии. В первом квартале 2019 года темпы роста ВВП Германии составили всего 0,4%. Объём заказов в промышленности резко снизился. По данным Bank of America Merrill Lynch, каждое падение на 100 базисных пунктов в торговле между США и Китаем обходится ВВП еврозоны в 5 базисных пунктов. Именно это давление в сочетании с угрозами Трампа устроить ЕС «пошлинный ад» вынудили главного торгового переговорщика Европейского союза Сесилию Мальмстрём сесть за стол переговоров с американской администрацией. Ближайшая проблема заключается в том, что трудно себе представить, какого прогресса в переговорах удастся добиться сторонам до ноября 2019 года, когда начнёт работу новый состав Европейской комиссии.

США и ЕС предстоит урегулировать ряд разногласий. Например, американская администрация хочет получить доступ к сельскохозяйственным рынкам Европейского союза, в то время как ЕС не заинтересован в поставках американской сельскохозяйственной продукции. Скорее всего, стороны смогут достигнуть быстрых договорённостей только в сфере промышленных товаров. У Трампа ещё будет возможность напомнить о своих угрозах.

Читайте также: Bloomberg: Угрозы США в адрес ЕС могут перерасти в торговую войну

Есть оптимисты, которые считают, что Трамп особо не заинтересован в наращивании торговой напряжённости с европейскими союзниками. Основное внимание американского президента сейчас сосредоточено на сдерживании Китая. К тому же Европейский союз представляет для Вашингтона экспортный рынок №1. Введение двусторонних пошлин привело бы к печальным последствиям.

Оптимисты уверены в том, что у Трампа есть долгосрочный план игры, в рамках которого Европейский союз в конечном итоге должен оказаться на стороне Соединённых Штатов. Однако есть ряд признаков, указывающих на то, что администрация США выступает против всей системы, которая позволяет Европейскому союзу процветать. Трамп позитивно отнёсся к решению Великобритании о выходе из состава ЕС, он ненавидит Всемирную торговую организацию (ВТО) и международные правила, а также предпочитает экономическое выкручивание рук в рамках двусторонних торговых соглашений. Скорее всего, отсрочка даты ведения новых торговых пошлин является не более чем краткосрочным торговым затишьем.