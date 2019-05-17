Торговая война сделает Китай сильнее. Но сделает ли Америку великой снова?

Пекин, , 06:17 — REGNUM Торговые войны, развязанные США только делают Китай сильнее и никогда не поставят страну на ноги, говорится на передовице китайского партийного издания «Жэньминь жибао» мая, что возродило патриотический дух предыдущих войн, утверждает 17 мая агентство Reuters.

Как отмечает издание, трения между двумя крупнейшими экономиками мира обострились после того, как на прошедшей неделе администрация президента США Дональда Трампа официально добавила китайскую технологическую корпорацию Huawei Technologies Co Ltd. в торговый черный список, что мгновенно осложнило ведение компанией бизнеса на территории США.

По мнению издания «пронзительно националистический» комментарий в официальном издании Компартии Китая говорит о том, что Китай намерен защищать национальные интересы и достоинство, оставаясь в этом «твёрдым, как кремень».

«Торговая война не способна сломить Китай. Она лишь укрепит нас и сделает сильнее. Каких только бурь мы испытали, каких только шишек не набил Китай за его 5000-летнюю историю цивилизации? Перед лицом ураганов почти 1,4 млрд китайцев сохранят свою верность и выносливость», — гласит комментарий, добавляя, что уверенность Китая исходит из духа народной настойчивости и бесконечной борьбы.

«Начиная от Опиумных войн, Китайско-японской войны и заканчивая Войной за освобождение от японской агрессии и войной против агрессии США в Корее, несчастья и горе одни за другими обрушивались на Китай, испытывая китайский народ, подвигая китайское общество продираться через неудачи и невзгоды», — говорится в тексте.

Напомним, что действия США по введению новых заградительных таможенных пошлин на китайские товары общей суммой на $200 млрд сорвали и без того шаткие торговые переговоры с Китаем. Пекин объявил ответные зеркальные меры и заявил о готовности обеспечить свою продуктовую и технологическую независимость, отстаивая свою национальную гордость.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай напомнил США о принципах при ведении переговоров