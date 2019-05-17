Китай хочет поддержки Турции в его борьбе с исламизмом. Запад не хочет

Пекин, , 05:50 — REGNUM Китай призвал Турцию поддержать его борьбу против боевиков, орудующих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Поднебесной, после того как Турция раскритиковала Китай за несоблюдение прав тюркского и преимущественно мусульманского населения этого региона КНР, сообщает 17 мая агентство Reuters.

Китай, как утверждает издание, столкнулся с растущим международным (а по сути дела Западным) осуждением создания на территории Синьцзяна центров профессиональной подготовки для борьбы с экстремизмом. Ряд стран запада полагает, что это центры для интернированных.

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Турция — единственная мусульманская страна, которая регулярно выражает беспокойство касательно ситуации в китайском Синьцзяне. Так в феврале текущего года в Совете по правам человека в ООН она своей критикой вызывала гнев Китая. При этом, отметим, что ни Турция, ни страны Запада не испытывают беспокойства по поводу исламистского радикального террористического подполья на Западе Китая.

Во время встречи с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Пекине, которая состоялась 16 мая, член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай придает большое значение его отношениям с Турцией.

«Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Турции и поддерживал усилия турецкой стороны в защите национальной безопасности и стабильности. Надеемся, что турецкая сторона будет также искренне уважать базовые интересы Китая в защите его суверенитета и безопасности, а также поддержит его борьбу с террористическими группировками Восточного Туркестана и действия по обеспечению общей безопасности и сотрудничества между двумя странами», — заявил Ван.

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Китай считает, что уйгурская террористическая группировка «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит за многими атаками на мирных жителей, которые произошли в Синьцзяне за последние годы. При этом, как отмечает издание, дипломаты и иностранные эксперты выражают сомнение в том, что эта группировка вообще существует.

При этом, Онал заявил, что Турция поддерживает усилия Китая в защите национального единства и борьбу с террористическими силами, а также желает углубить двустороннее прагматическое сотрудничество с Китаем.

Отметим, что что западные политики и вторящая им их же пресса предпочитают не замечать и не видеть угрозы «жёлтого» исламского терроризма на территории Китая. Все действия боевиков на территории Китая они либо не замечают, либо трактуют как борьбу «угнетенных мусульман» против «тоталитарного китайского режима» точно также, как в свое время чеченские террористы, поддерживаемые со стороны Запада, выставлялись им же чуть ли не святыми борцами за свободу в России.

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При этом, те зверства, которые вытворяют исламисты, включая ножевые расправы над мирным населением, невозможно оправдать никаким угнетением. А создание властями КНР специальных корпусов по борьбе с терроризмом не позволяет исламистам расширить свой фронт наступления. Тем не менее, все это не отменяет ассимиляционную культурную политику Китая в отношение уйгурского населения. Возможно, в этом Китай видит возможность победы над исламизмом.