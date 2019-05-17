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США снова призвали расследовать смерть Магнитского

Политика

И наказать виновных

Вашингтон, 17 мая 2019, 05:40 — REGNUM  Госдеп США призвал Россию провести расследование смерти Сергея Магнитского, говорится в официальном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«Мы повторяем свой призыв к Российской Федерации наказать ответственных за заключение и смерть Сергея Магнитского, умершего в московской тюрьме 16 ноября 2009 года», — говорится в заявлении.

Госдеп утверждает, что на протяжении 10 лет после смерти Магнитского преступники остаются невиновными, что якобы свидетельствует о нарушении прав человека в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чечни в рамках «акта Магнитского», принятого в США в декабре 2012 года. В соответствии с этим актом вводятся санкции против лиц, которые, как считает Вашингтон, причастны к коррупции и нарушениям прав человека.

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Также напомним, что в ноябре 2018 года Генпрокуратура России сообщила об итогах экспертизы, говорящей о насильственной смерти не менее четырех бывших партнеров британского финансиста Билла Браудера, в числе которых был и Сергей Магнитский. В том же месяце Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Браудера по факту создания преступного сообщества.

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