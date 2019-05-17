США готовятся к выборам. Трампа рассмешила кандидатура мэра Нью-Йорка

Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Выдвижение мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии президент Штатов Дональд Трамп счёл смехотворным. Об этом он написал в Twitter.

Комментируя объявление, сделанное Де Блазио о вступлении в ряды претендентов на президентское кресло, глава Штатов написал, что Демпартия обзавелась ещё одним «красавцем» в качестве кандидата. Своего гипотетического оппонента Трамп назвал «худшим мэром в США».

«Это просто смешно. Но если вам нравятся высокие налоги и преступность, он — ваш кандидат. Нью-Йорк его ненавидит!» — добавил Трамп.

Напомним, комментируя намерение бывшего вице-президента США Джо Байдена выставить свою кандидатуру на грядущих выборах, Трамп назвал его «сонным Джо».

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