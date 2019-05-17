Пятница, 17 Мая 2019 года
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Информатора WikiLeaks Мэннинг снова отправят под арест

Политика

Мэннинг отзывается сотрудничать со следствием

Вашингтон, 17 мая 2019, 04:59 — REGNUM  Американка Челси Мэннинг снова отправлена судом под арест на два месяца за отказ давать показания по делу WikiLeaks, передает NBC.

Она отметила, что непреклонна в своём решении хранить молчание.

Напомним, Мэннинг в начале марта была арестована на два месяца по той же схеме — она отказалась сотрудничать со следствием и давать показания по делу, в котором обвиняют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Мэннинг 9 мая освободили и снова вызвали в суд. Ситуация повторилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский суд отказался выпустить информатора WikiLeaks под залог

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