Информатора WikiLeaks Мэннинг снова отправят под арест

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Американка Челси Мэннинг снова отправлена судом под арест на два месяца за отказ давать показания по делу WikiLeaks, передает NBC.

Она отметила, что непреклонна в своём решении хранить молчание.

Напомним, Мэннинг в начале марта была арестована на два месяца по той же схеме — она отказалась сотрудничать со следствием и давать показания по делу, в котором обвиняют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Мэннинг 9 мая освободили и снова вызвали в суд. Ситуация повторилась.

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