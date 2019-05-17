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Посольство: Новые санкции США осложнят борьбу с терроризмом

Политика

Вашингтон возвращается к нецивилизованным методам

Вашингтон, 17 мая 2019, 04:41 — REGNUM  Американские санкции в отношении подразделения «Терек» из Чечни могут быть нацелены на осложнение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Комментируя решение Вашингтона ввести новые антироссийские санкции, в посольстве отметили, что США снова действуют нецивилизованными методами, поскольку навязывают противоречащие международному праву односторонние принудительные меры.

Санкции аргументируются так называемым актом Магнитского, опираясь на который Вашингтон снова обвиняет Москву в нарушении прав человека. На такое будет дан ответ, причём к ответным мерам Москву, стремящуюся к сотрудничеству с Вашингтоном, вынуждает политика Штатов.

«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо опасения, что они смогут действовать в Арктике», — отметили в посольстве.

В посольстве отметили, что позитивный прогноз по итогам недавних американо-российских переговоров в Сочи теперь, после введения санкций, уже не столь оптимистичен.

Напомним, 16 мая Вашингтон в рамках так называемого акта Магнитского ввёл санкции в отношении специального подразделения быстрого реагирования «Терек» (Чечня).

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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