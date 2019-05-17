13 кандидатов на одно место с худой славой: нижегородский фонд капремонт

Нижний Новгород, , 04:35 — REGNUM Из 16 претендентов на кресло директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области, пустующее с февраля 2019 года, в котором за пару лет сменилось три человека, трое были отсеяны комиссией из-за несоответствия квалификационным требованиям. После того, как 13 оставшихся кандидатов напишут квалификационный экзамен, с каждым из них проведут персональное собеседование. Перед новым главой фонда будет стоять не простая задача — выполнить плановые объёмы, несмотря на отставания прошлых лет, стоивших должностей прошлым директорам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, место главы Фонда капремонта Нижегородской области имеет недобрую славу — только за период с 2017 по начало 2019 года в кресле директора ведомства сменилось три человека. Последний — Геннадий Дурдаев перед добровольной отставкой был раскритикован нижегородским губернатором, который поставил ему «неуд» за работу. Дело в том, что из-за отставания по ремонтам прошлых лет, ведомство не может догнать плановые показатели. По итогам 2018 года фонд должен был реализовать программу на уровне 80%, но фактически она была выполнена лишь на 56%. Помимо этого, существенно выросли неплатежи собственников помещений в многоквартирных домах по взносам на капремонт. На дату памятного совещания, где Дурдаеву выразили своё недовольство областные власти, задолженность составила почти 2,9 млрд рублей при около 400 млн рублей пени на неё.

После добровольной отставки Геннадия Дурдаева на фоне официально высказанного недовольства его работой был объявлен конкурс на замещение освободившейся должности. Несмотря на недобрую славу кресла, на него заявились 16 претендентов. На очередном из этапов трое были отсеяны из-за несоответствия квалификационным требованиям. Оставшиеся 13 человек должны написать квалификационный экзамен, после чего их ждёт персональное интервью с конкурсной комиссией.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков отметил, что комиссия «очень жёстко подходит к отбору кандидатов» и выразил уверенность, что на место придёт «профессионал, который сможет выполнить поручение губернатора Глеба Никитина, и справится с тем объемом работы, что есть на сегодняшний день».