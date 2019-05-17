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Шахназаров: «В случае агрессии США против Ирана выиграть может Россия»

Политика

Опыт Сирии показал, что такое возможно

Москва, 17 мая 2019, 04:24 — REGNUM  В случае военной агрессии США против Ирана, в выигрыше может оказаться Россия заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В случае удара и всего этого, выиграть-то может Россия. Я имею в виду не только цены на нефть, а в смысле того, что Россия может стать той силой, которую Иран захочет пригласить для умиротворения. Я не имеют в виду войну, я имею в виду, что в такой ситуации как в Сирии может ситуация сложиться», — отметил кинорежиссер.

По его словам, подобный разворот событий не могут не просчитывать хотя бы некоторые американские эксперты, а это резко снижает, по его мнению, вероятность удара США по Ирану.

Как ранее заявлял режиссер, велика вероятность, что отправка авианосной группы в Персидский залив Соединенными Штатами — это с большой долей вероятности блеф дряхлеющей империи, и полномасштабной войны не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дряхлеющие США будут блефовать, но не воевать с Ираном»: Шахназаров

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Противостояние Ирана и США
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