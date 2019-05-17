Самолёт Коломойского прилетел в Киев

Киев, , 04:12 — REGNUM Самолёт украинского олигарха Игоря Коломойского приземлился в международном аэропорту «Борисполь» вечером 16 мая, заявил журналист Михаил Ткач.

Уточняется, что Коломойский прилетел из Днепропетровска, куда этим же самолётом прилетел из Тель-Авива.

Напомним, Коломойский вернулся на Украину из эмиграции, где он пробыл два года. Говоря о своих планах на Украине, он не дал определенного ответа.

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Ранее олигарх пояснял, что намерен дождаться инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, чтобы вернуться на Украину. При действующей власти он не приезжал, поскольку был риск, что его не выпустят.

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