Белый дом расскажет Конгрессу США о ситуации в Иране

Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проведут подробный брифинг по ситуации в Иране для Конгресса США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе.

Сообщается, что представители как Демократической, так и Республиканской партии США потребовали от Белого дома подробно разъяснить ситуацию вокруг Ирана, в частности, о возможных угрозах со стороны Исламской Республики.

В связи с запросом будет проведено специальное заседание Конгресса, на котором госсекретарь США Майк Помпео, начальник комитета штабов США генерал Джозеф Данфорд и и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан расскажут американским законодателям о ситуации в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты отправили авианосец и группировку бомбардировщиков в Персидский залив якобы из-за «угроз» со стороны Ирана для военнослужащих армии США на Ближнем Востоке. 16 мая два ракетных эсминца ВМС США вошли в Персидский залив.

Читайте ранее в этом сюжете: Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив