«Не очень вписывается»: нижегородскому министру спорта прочат отставку

Нижний Новгород, , 03:40 — REGNUM В нижегородском правительстве прогнозируют очередные изменения состава. Неофициально говорится о скорой отставке министра спорта, российского баскетболиста Сергея Панова, занимавшего свой пост с мая 2014 года и назначенного ещё при прошлом губернаторе Валерии Шанцеве, отправленном в отставку в сентябре 2017 года. О возможной отставке Панова на своей странице в соцсетях сообщил нижегородский политобозреватель Андрей Вовк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, уроженец Рязани, заслуженный мастер спорта РФ Сергей Панов на свой пост был назначен при Валерии Шанцеве — 5 мая 2014 года. До этого он в период с 2009 по 2014 год занимал должность генерального менеджера команды в НП БК «Нижегородская баскетбольная академия». По итогам 2018 года Панов задекларировал доход 2,956 млн рублей против 2,801 млн рублей годом ранее. Недвижимости в собственности министра нет, имеет в пользовании принадлежащий супруге и детям коттедж общей площадью 286,6 кв. м владеет двумя автомобилями — Hyundai Elantra и Toyota Land Cruiser 200. Доход супруги по итогам 2018 года превысил 2 млн рублей, а по итогам 2017 года она задекларировала лишь 12 908 рублей.

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк отметил, что Сергей Панов «в скором времени может покинуть свой пост».

"Обсуждаются сразу несколько вариантов его трудоустройства как в Москве (например, в спортивных структурах, которые курирует ВТБ), так и других регионах России (в качестве генменеджера баскетбольного клуба)», — уточнил эксперт, добавив, что в Нижний Новгород Панова «привели Валерий Шанцев и пятиборец Дмитрий Сватковский».

Как ИА REGNUM ранее сообщало, Дмитрий Сватковский был избран депутатом Госдумы в сентябре 2018 года и убыл в Москву, а Валерий Шанцев в конце сентября 2017 года отправлен в отставку, на его место был назначен врио губернатора Глеб Никитин, который на выборах 2018 года получил голоса 67,75% нижегородских избирателей.

«После ухода Шанцева и Сватковского в Москву ожидалось, что Панов сразу отправится за ними. Зачем Панову оставаться у нас министром, если он до сих пор живёт в Москве? Но Глеб Никитин сохранил его в своей команде. Говорят, что за него по линии ЦСКА «попросил» Сергей Иванов, но это кажется не совсем реальным, — уточняет Вовк. — Сергей Панов не очень вписывается в блок замгубернатора Александра Югова, который пришёл на смену Сватковскому из Росимущества. Югов подобрал под себя министра культуры, меняет руководителя департамента туризма, в его блоке остался только спорт. Говорят, что с Пановым обоюдно расстались бы и раньше, но пока нет ни конкретного предложения у него, ни явной кандидатуры на его замену. Ярких местных кадров мы не вырастили, а предложения Москвы не устраивают Югова и Никитина. Так и придётся опять конкурс проводить».