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Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

Политика

Эсминцы прошли через Ормузский пролив 16 мая «без инцидентов»

Вашингтон, 17 мая 2019, 03:28 — REGNUM  Два ракетных эсминца американских военно-морских сил прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на источник в Пентагоне.

Сообщается, что эсминцы прошли через пролив 16 мая «без инцидентов». В сообщении отмечается, что американские корабли не встретили никакого сопротивления в Ормузском проливе со стороны военно-морских сил Ирана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили об отправлении в Персидский залив авианосной группировки и бомбардировщиков. Причиной для отправки войск на Ближний Восток послужили якобы «четкие признаки» угрозы американским военнослужащим со стороны Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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