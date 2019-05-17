Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Два ракетных эсминца американских военно-морских сил прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на источник в Пентагоне.

Сообщается, что эсминцы прошли через пролив 16 мая «без инцидентов». В сообщении отмечается, что американские корабли не встретили никакого сопротивления в Ормузском проливе со стороны военно-морских сил Ирана.

Читайте также: Трамп отрицает планы послать 120 тыс. солдат против Ирана

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили об отправлении в Персидский залив авианосной группировки и бомбардировщиков. Причиной для отправки войск на Ближний Восток послужили якобы «четкие признаки» угрозы американским военнослужащим со стороны Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Командующий КСИР: Авианосец США не представляет для Ирана угрозы