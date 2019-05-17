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Зеленский готов инициировать роспуск Рады

Политика

Раде до роспуска позволят исполнить хотя бы что-то из того, что она обещала

Киев, 17 мая 2019, 03:23 — REGNUM  Роспуск Верховной рады намерен инициировать избранный президент Украины Владимир Зеленский, заявил Дмитрий Разумков, его советник, на телеканале 1+1.

Это станет возможным, потому что в Раде нет коалиции. Есть две коалиционные фракции, но депутатов этих в парламенте мало.

По словам Разумкова, Зеленский даст Раде до роспуска исполнить «хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инаугурация Зеленского состоится 20 мая. Ранее команда Зеленского разместила в интернете видеообращение по поводу роспуска парламента.

Читайте подробнее: Команда Зеленского создала видеопетицию о роспуске Рады

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко: 73% населения хотят досрочного роспуска Рады

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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