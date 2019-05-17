Зеленский готов инициировать роспуск Рады

Киев, , 03:23 — REGNUM Роспуск Верховной рады намерен инициировать избранный президент Украины Владимир Зеленский, заявил Дмитрий Разумков, его советник, на телеканале 1+1.

Это станет возможным, потому что в Раде нет коалиции. Есть две коалиционные фракции, но депутатов этих в парламенте мало.

По словам Разумкова, Зеленский даст Раде до роспуска исполнить «хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инаугурация Зеленского состоится 20 мая. Ранее команда Зеленского разместила в интернете видеообращение по поводу роспуска парламента.

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