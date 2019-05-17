Американская полиция хозяйничает в посольстве Венесуэлы

Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Четыре сторонника венесуэльского президента Николаса Мадуро арестованы в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила участник протестной акции Медея Бенджамин в Twitter.

Она назвала позорным это поведение американской стороны. Бенджамин подчёркивает, что США нарушили своей атакой на диппредставительтво Венесуэлы Венские конвенции.

Напомним, американские правоохранители второй раз ворвались в посольство Венесуэлы в Вашингтоне. Первый раз это произошло 15 мая, второй раз — на следующий день.

Во время своего второго «визита» она арестовали людей, отказавшихся покидать диппредставительство, вопреки требованиям американцев. Эти люди, сторонники Мадуро, являются участниками Embassy Protection Collective — коллектива охраны посольства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта Мадуро назвал нарушение неприкосновенности венесуэльской дипмиссии аморальным поведением американцев.

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