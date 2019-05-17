«Мюллеровские чтения» — демократы США зачитывают вслух доклад Мюллера

Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии начали зачтение вслух 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сделанного по итогам расследования по так называемому «российскому вмешательству» в американские выбора в 2016 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Агентство сообщает, что более 25 демократов из палаты представителей американского конгресса заняли помещение комитета по правилам и по очереди начали зачитывать итоговый доклад Мюллера. Они ведут также трансляцию чтений, чтобы донести содержание доклада до всех интересующихся. Чтение доклада заняло уже более четырех часов.

Агентство отмечает, что демократы зачитывают также те разделы доклада, которые являются секретными. Предполагается, что зачтение доклада поможет демократам разогреть общественные настроения и продвинуться в деле объявления импичмента действующему президенту США Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Демократической партии США в американском конгрессе были недовольны тем, что генпрокурор страны Уильям Барр озвучил лишь малую часть доклада и заявил об отсутствии всяческого вмешательства в выборы 2016 года со стороны России. После этого демократы стали требовать доступ к полной версии доклада, чтобы обнаружить в нем компромат на Трампа.

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