В Молдавии автору слов про «русских пьяниц» дали 3,5 года тюрьмы за взятки

Кишинёв, , 02:15 — REGNUM Бывший министр транспорта Молдавии Юрий Киринчук был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за коррупцию и превышение должностных полномочий. Как передает ИА REGNUM, Апелляционная палата (АП) Кишинева пересмотрела условный приговор, ранее вынесенный Киринчуку кишиневским районным судом.

По информации молдавских СМИ, перед вынесением приговора Киринчук покинул Молдавию, выехав в соседнюю Румынию. Экс-министра осудили за взяточничество и попытку повлиять на результаты тендеров на ремонт дорог в Молдавии. Момент получения им взятки был заснят на видео и обнародован в интернете. Киринчук пошел на сделку со следствием и признал себя виновным, что послужило смягчающим обстоятельством.

Юрий Киринчук является представителем прорумынской Либеральной партии. Киринчук прославился своими русофобскими заявлениями. В октябре 2016 года, будучи министром, он написал в своем блоге следующее: «Сближение с Россией — худшее из зол, которое только может случиться с гражданами Молдовы со времен независимости. Все социальные, экономические и культурные реформы будут стерты начисто, а этот кусок земли превратится в российскую колонию […] Земли в Республике Молдова — самые плодородные на европейском континенте, а здешние люди очень трудолюбивы. А так как большинство русских — лентяи и пьяницы, они стремятся найти того, кто станет за плуг и накормит их».

Молдавский Cовет по противодействию дискриминации и обеспечению равенства признал дискриминационными высказывания министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука о русских и обязал его извиниться.

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