Трамп хочет отвадить мигрантов от планов прижиться в США при помощи детей

Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Попытки мигрантов закрепиться в США при помощи переправки в страну своих детей решил пресечь американский президент Дональд Трамп, передаёт телеканал CBS.

Комментируя планы по изменению миграционного законодательства, глава страны отметил, что основную часть мигрантов составляют дети, причём как приехавшие в США со взрослыми, так и без них.

Эта группа насчитывает 65% всех мигрантов. Таким образом, считает Трамп, иностранцы, засылая в Штаты детей, стараются закрепиться в стране, и эту практику властям следует пресекать.

Также Трамп намерен ужесточить требования к претендентам на проживание в Штатах: чтобы остаться жить в США, мигранты должны будут сдать экзамен на знание английского языка. Планируется замена грин-карты на Build America Visa.

Эти меры будут, по мнению Трампа, способствовать повышению доли высококвалифицированных мигрантов до 57% при теперешней — 12%.

Напомним, изменение миграционного законодательства являлось одним из программных пунктов Трампа во время его избирательной кампании. Его миграционная политика стала поводом к критике со стороны политических противников.

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