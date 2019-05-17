Путин: Состав группировки военных спутников РФ обновлён на 80%

Сочи, Краснодарский край, 17 мая 2019, 01:37 — REGNUM Состав российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения за шесть лет обновлён и увеличен, заявил президент РФ Владимир Путин во время военного совещания в Сочи.
«Её состав обновлён практически на 80% и увеличен в полтора раза», — заявил Путин.
Глава государства отметил, что за три года российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно зафиксировала «пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая на XII выставке HeliRussia-2019 в Москве Путин заявил об успехах российской вертолётной промышленности.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин отметил успехи вертолётной индустрии в России