Пятница, 17 Мая 2019 года
01:37:56 МСК

Путин: Состав группировки военных спутников РФ обновлён на 80%

Политика

И увеличен в полтора раза

Сочи, Краснодарский край, 17 мая 2019, 01:37 — REGNUM  Состав российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения за шесть лет обновлён и увеличен, заявил президент РФ Владимир Путин во время военного совещания в Сочи.

«Её состав обновлён практически на 80% и увеличен в полтора раза», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что за три года российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно зафиксировала «пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая на XII выставке HeliRussia-2019 в Москве Путин заявил об успехах российской вертолётной промышленности.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин отметил успехи вертолётной индустрии в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить