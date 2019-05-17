Пятница, 17 Мая 2019 года
01:19:04 МСК

Определена дата инаугурации Зеленского

Политика

Определён день Х

Киев, 17 мая 2019, 01:18 — REGNUM  Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.

Решение принято депутатами Верховной рады 16 мая. Зеленский со своей стороны настаивал на дате 19 мая, но этот вариант поддержали только «Самопомощь» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Комментируя решение депутатов, в команде Зеленского заявили:

«Наконец-то! Определён день Х — 20 мая!»

Напомним, Зеленский победил во втором туре президентских выборов с результатом 73,23% при явке 61,37%. Действующий украинский президент Пётр Порошенко набрал лишь 24,46%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Для Зеленского инаугурация не праздник, а крест» — депутат Рады

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить