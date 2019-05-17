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«Оставшиеся» участки госграницы намерены описать Узбекистан и Киргизия

Политика

Следующая встреча по приграничным вопросам запланирована на территории Узбекистана

Ташкент, 17 мая 2019, 00:29 — REGNUM  В Бишкеке 13−16 мая состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации узбекско-киргизской государственной границы, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров обсуждены предложения по описанию оставшихся участков узбекско — киргизской государственной границы», говорится в сообщении.

Переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере, по итогам встречи подписан протокол.

«Следующая встреча запланирована на территории Узбекистана», сообщает МИД.

Ранее, вопросы госграницы между Узбекистаном и Киргизией являлись очень острыми и болезненными, нередко, между киргизами и узбеками происходили стычки, в том числе с применением огнестрельного оружия.

Прорыв в киргизско-узбекских отношениях был достигнут в 2016 году, тогда стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы

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