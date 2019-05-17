«Аравот»: Суд над Кочаряном важен, но есть дела поважнее

Ереван, , 00:14 — REGNUM Армянская пресса продолжает активно анализировать начавшийся судебный процесс над экс-президентом Армении Робертом Кочаряном и ещё тремя бывшими высокопоставленными чиновниками, которые обвиняются в насильственном изменении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года.

Как пишет в редакционной колонке газета «Аравот» («Утро»), суд над Кочаряном затмил в глазах армян события, происходящие в стране, вокруг неё, а также в мире.

«То, что судебный процесс находится в центре внимания — это нормально. И то, что Кочарян мобилизовал своих сторонников, чтобы они демонстрировали ему свою поддержку, это обычное явление во многих других странах, включая Армению. А то, что к суду приходят сторонники власти, чтобы проводить «контракцию» против сторонников Кочаряна, у меня это вызывает недоумение, я не совсем понимаю политический смысл властных митингов. (Кстати, откуда такая уверенность, что первые участвуют в акциях за деньги, а вторые бесплатно, исходя из своих внутренних убеждений? Кто-то «держал свечку»?)», — пишет главный редактор издания Арам Абрамян.

По его мнению, единственная цель революции не состояла в том, чтобы «закрыть Кочаряна», независимо от того, насколько бы это ни соответствовало желанию «широких народных масс».

«Из многочисленных заявленных целей революции, на мой взгляд, осуществлена только одна — проведение свободных и справедливых выборов и формирование власти, пользующейся доверием большинства граждан. Хотя это важный вопрос, более того, является предусловием решения остальных вопросов, однако одной лишь легитимностью, как говорится, «не насытишься». Перед нашей страной стоит множество других вызовов, и в направлении их решения, в отличие от «закрытия» и «закатывания в асфальт», особой решимости не проявляется», — отмечает газета.

Абрамян напоминает, что главной целью революции был демонтаж коррупционной системы, как говорится, «чистка авгиевых конюшен». Одной только порядочности премьер-министра или министров недостаточно, это, как неоднократно подчеркивали также и власти, система, против которой должна действовать система, вся государственная система.

«Создание антикоррупционного органа, о котором говорили также и во времена прежних властей, затягивается по непонятным причинам. Также сто раз было сказано, что нынешняя форма представления деклараций высокопоставленных должностных лиц абсолютно не служит своей цели. Должны объявляться также и расходы, и в дальнейшем это должно распространиться на всех нас, простых граждан. Также было обещано создать для декларирования электронную платформу, но вот уже более 5 месяцев в этом направлении не предпринято никаких действий. Депутаты не должны дожидаться, пока идеи на эту тему появятся у правительства, в конце концов, мы парламентская страна. Я уже не говорю об экономической революции», — резюмирует автор.