Китай напомнил США о принципах при ведении переговоров

Пекин, , 23:56 — REGNUM Комментируя высказанную в США надежду на продолжение торгово-экономических консультаций с КНР, вплоть до готовности прибыть в Пекин на соответствующие переговоры, официальный представитель МИД КНР Лу Кан подчеркнул, что китайская сторона считает диалог единственным способом решения спорных вопросов. Но Пекин уверен в том, что при этом нужно дорожить взаимным доверием и придерживаться принципов, сообщает 16 мая Синьхуа.

Американской стороне, по словам Лу Кана, было указано на необходимость устранения разногласий, не допуская односторонних действий. К сожалению, США своими действиями не проявили готовности к конструктивному подходу, что привело к серьезным последствиям.

«Исходя из того, как вела себя ранее на переговорах американская сторона, — подчеркнул китайский дипломат, — мы должны сделать акцент на двух моментах. Следует соблюдать принципы равноправия, взаимного уважения и выгоды, а слова при этом не должны расходиться с делом».

Напомним, что торговые консультации Китая и США были сорваны американской стороной, после чего президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о повышении таможенных тарифов на импорт китайской продукцию. В ответ Пекин предпринял ряд мер симметричного характера.