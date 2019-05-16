Трамп заявил об изменении принципов иммиграционной политики США

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о новых принципах иммиграционной политики Вашингтона, нацеленных на приток в страну высококвалифицированных людей.

Об этом Трамп заявил 16 мая на презентации своего иммиграционного плана, устроенной в саду Белого дома.

По его словам, доля высококвалифицированной иммиграции будет повышена с 12% до 57%, а затем надо ещё более повысить этот показатель.

По мнению Дональда Трампа, существующий порядок предоставления вида на жительство в США по факту наличия родственников является «дискриминацией против талантов».

В США надо привлекать «лучших и наиболее умных» иммигрантов, заявил Трамп, попутно пообещав отменить визовую лотерею, по которой грин-карты ежегодно получают 55 тыс. случайно выбранных иностранцев.

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