В Киеве заявили, что ЕС обещал Порошенко обновить санкции против России

Киев, , 23:36 — REGNUM Пока ещё действующему президенту Украины Петру Порошенко пообещали во время его последнего визита в Брюссель продлить антироссийские санкции, заявил 16 мая в эфире телеканала «Прямой» замглавы президентской администрации Константин Елисеев.

По его словам, результатом поездки Порошенко 13 и 14 мая в Брюссель является достижение «принципиальной договоренности» о том, что антироссийские санкции будут продлены в июне еще на шесть месяцев.

Правда при этом Елисеев сообщил, что никаких гарантий выполнения этого обещания не существует.

Напомним, Пётр Порошенко в апреле 2019 года проиграл президентские выборы, набрав в три раза меньше голосов, чем его конкурент Владимир Зеленский.

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