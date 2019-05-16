Четверг, 16 Мая 2019 года
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В Киеве заявили, что ЕС обещал Порошенко обновить санкции против России

Политика

Но гарантий выполнения этого обещания Порошенко никто не дал

Киев, 16 мая 2019, 23:36 — REGNUM  Пока ещё действующему президенту Украины Петру Порошенко пообещали во время его последнего визита в Брюссель продлить антироссийские санкции, заявил 16 мая в эфире телеканала «Прямой» замглавы президентской администрации Константин Елисеев.

По его словам, результатом поездки Порошенко 13 и 14 мая в Брюссель является достижение «принципиальной договоренности» о том, что антироссийские санкции будут продлены в июне еще на шесть месяцев.

Правда при этом Елисеев сообщил, что никаких гарантий выполнения этого обещания не существует.

Напомним, Пётр Порошенко в апреле 2019 года проиграл президентские выборы, набрав в три раза меньше голосов, чем его конкурент Владимир Зеленский.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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