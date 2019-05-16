Минобороны: В двух провинциях Сирии нарушен режим прекращения огня

Дамаск, , 23:09 — REGNUM Боевики непримиримых группировок обстреляли населенные пункты в двух провинциях Сирии, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, сообщил 16 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По данным российского Центра, за последние сутки из зоны «Идлиб» были обстреляны шесть поселений в провинции Латакия и один населенный пункт в провинции Хама.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ройсет-Рушу (дважды), Масьяф, Айн-Эль-Кантара, Нахшебба, Дарх-Абу-Асад и Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия, Шария провинции Хама», — сказал Виктор Купчишин.

Кроме того, Виктор Купчишин сообщил, что с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря «Эр-Рукбан» смогли выбраться более 12,7 тыс. человек, а власти Сирии уже амнистировали 58 тыс. бывших боевиков и дезертиров.

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