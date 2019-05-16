В пакистанском Белуджистане уничтожены девять террористов

Кветта, Пакистан, , 22:45 — REGNUM Военные Пакистана уничтожили девять террористов в городе Мастунг на юго-западе провинции Белуджистан, 16 мая передает агентство Reuters.

По информации властей, уничтоженные боевики относятся к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В регионе также действуют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сепаратисты-белуджи.

Сообщается также, что во время спецоперации в Белуджистане получили ранения четверо сотрудников сил безопасности. Ранее, 14 мая, в результате теракта в столице провинции, Кветте, погибли четверо полицейских.

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