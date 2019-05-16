Четверг, 16 Мая 2019 года
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В пакистанском Белуджистане уничтожены девять террористов

Политика

Ранения получили четверо военных

Кветта, Пакистан, 16 мая 2019, 22:45 — REGNUM  Военные Пакистана уничтожили девять террористов в городе Мастунг на юго-западе провинции Белуджистан, 16 мая передает агентство Reuters.

По информации властей, уничтоженные боевики относятся к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В регионе также действуют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сепаратисты-белуджи.

Сообщается также, что во время спецоперации в Белуджистане получили ранения четверо сотрудников сил безопасности. Ранее, 14 мая, в результате теракта в столице провинции, Кветте, погибли четверо полицейских.

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