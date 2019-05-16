Пушков: Совет Европы не впечатлит отсутствие Климкина на встрече министров

Москва, , 22:43 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение министра иностранных дел Украины Павла Климкина отменить поезку на министерское заседание Совета Европы.

«Глава МИД Украины отказался ехать на встречу глав МИД стран — членов Совета Европы из-за их стремления сохранить Россию в составе СЕ. Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что «уж больно всем надоела Украина с её вечными ультиматумами, капризами и истериками». «Всему есть пределы», — заключил он.

Напомним, ранее сегодня постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил журналистам, что Павел Климкин отказался ехать на министерскую встречу в Хельсинки из-за поддержки комитетом министров СЕ проекта решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.

Кроме этого, Кулеба заявил, что Украина может пересмотреть свои взаимоотношения с Советом Европы «как утратившим доверие институтом» в случае, если Россия вернётся в ПАСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина обвинила сторонников возврата РФ в ПАСЕ в срыве Минских соглашений