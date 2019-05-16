В ходе беспорядков в индийском Кашмире погибли девять человек

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 21:53 — REGNUM Число погибших в результате новых боестолкновений и беспорядков в индийском Кашмире составило девять человек, 16 мая передает агентство Reuters.

Сообщается, что большая часть погибших являются представителями исламистской группировки, вступившей в бой с индийскими солдатами утром 16 мая.

Однако после боестолкновений между индийскими военными и боевиками-исламистами в Далипоре на юге провинции произошли беспорядки, в ходе которых также были жертвы и пострадавшие.

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