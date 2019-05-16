Мэр Екатеринбурга пришёл на акцию протеста против храма в сквере

Екатеринбург, , 22:01 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга решили, кроме проведения опроса о судьбе храма Святой Екатерины, ещё и обсудить ситуацию с активом протеста. Идею высказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, пришедший в сквер на Октябрьской площади.

Градоначальник не побоялся прийти прямо в гущу протеста. Несмотря на то, что многие кричали мэру «Позор!», «В отставку!» и другие не самые приятные слова, он не растерялся и предложил продолжить диалог по храму.

По итогу стихийного диалога к мэру записались 30 человек. Встреча-обсуждение пройдёт в субботу. А в пятницу Высокинский проведёт расширенную пресс-конференцию по «наиболее важным вопросам жизни города».

Обещанный опрос, за который возьмётся мэрия, может пройти не только «вживую», но и дистанционно, по интернету, предположил градоначальник.

Напомним, на четвертый день протестов стройку храма Святой Екатерины в Екатеринбурге приостановили. Президент России Владимир Путин призвал провести опрос горожан.

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