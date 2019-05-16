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Путин: Мусорные полигоны не должны создавать новых проблем

Политика

Необходимо «строжайшим образом» следить за строительством мусорных заводов, уверен глава государства

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2019, 21:44 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня, 16 мая, на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи, призвал не навредить людям в ситуации с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области.

«Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут», — передает слова Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что считает важным «строжайшим образом» следить за строительством мусорных заводов, чтобы обеспечить качество — и на государственном, и на общественном уровнях. Тему полигона ТБО в Шиесе он пообещал обсудить с главами Москвы и Архангельской области. По его словам, нужно обсудить, зачем строить полигон близ населенного пункта.

По его словам, решения о размещении мусора должны приниматься с учетом мнения жителей, передает РИА Новости.

Напомним, власти Архангельской области сообщали, что собираются построить экотехнопарк в Ленском районе на юге региона, рядом с Республикой Коми. Там предполагалось организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области, проект признали приоритетным, инвестиции оцениваются в 10,5 млрд рублей. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка, как ожидалось, продлятся до февраля 2020 года.

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Полигоны и мусорные свалки
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