El Pais: Связанная с Орбаном пропаганда распространяется по ЕС

Будапешт, , 21:21 — REGNUM «В Италии мигранты похитили девочку-подростка», «Всемирная организация здравоохранения признает, что мигранты переносят заразные болезни», «Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призывает бороться за то, чтобы Польша вернула свободу Европе» — вот несколько заголовков статей, опубликованных 8 мая на портале международного агентства новостей V4NA.

«Если журналист заинтересован в информировании людей о таких темах крайне ультраправого толка, ему стоит подписаться на это новое информационное агентство, предлагающее новости стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Чешской республики и Словакии). Его штаб-квартира находится в Лондоне, оно было основано группой венгерских бизнесменов, приближенных к Виктору Орбану», — пишет сегодня, 16 мая, испанское издание El Pais.

40% компании принадлежат Арпаду Хабони, по информации Reuters. Хабони был одним из советников премьер-министра Венгрии. А больше половины акционерной базы агентства является собственностью KESMA, венгерского фонда, который контролирует большинство проправительственных СМИ страны. В официальном сообщении, выпущенном V4NA месяц назад, вскоре после начала работы, агентство было представлено как команда из 50 журналистов, которые «всегда там, где происходят главные истории в Европе». Также указывалось, что они предлагают «консервативный и правый взгляд» на информацию.

«Хотя правительство Венгрии заверяет, что агентство не имеет никакого отношения к Орбану, после создания новостного медиа, придерживающегося его идеологии, лидер радикальной националистической партии «Фидес», одно из самых заметных лиц ультраправого движения Старого континента, добившийся контроля над большей частью СМИ центральноевропейской страны, имеет возможность влиять на информационную повестку дня за пределами своих границ», — пишет El Pais.

«То, к чему стремится Орбан, это приобрести международное влияние, и с учетом присутствия Арпада Хабони, похоже, что есть предприниматели, заинтересованные в зарабатывании денег на продаже пропаганды венгерского правительства», — считает Ева Балог, создательница престижного блога Hungarian Spectrum.

Венгерская пресса, приближенная к власти, уже использует информацию нового агентства, рассказала испанскому изданию журналистка Эдит Инотай из Будапешта. «Орбан хочет влиять на европейский нарратив, прежде всего на темы, связанные с миграцией. Он хочет иметь громкий голос в Европе. Орбан знает, что Венгрия годами имела плохую репутацию, и теперь предлагается изменить этот образ», — объясняет Инотай, долго работавшая в левом издании Népszabadság.