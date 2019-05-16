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Гуманитарную помощь Таджикистану оказывают 38 государств

Политика

Россия остается лидером по оказываемой помощи

Душанбе, 16 мая 2019, 21:13 — REGNUM  Объем гуманитарной помощи, оказанной Таджикистану за январь-апрель 2019 года 38 странами ближнего и дальнего зарубежья, составил более 6,4 тыс. тонн на общую сумму около 20 млн долларов. Такие данные агентства по статистике Таджикистана приводит ИА «Авеста».

Сообщается, что за указанный период в качестве гуманитарной помощи страна получила: муку, растительное масло, а также лекарственные средства и другую продукцию.

Наибольший объем гуманитарной помощи приходится на Россию — 14,8%, далее следует Швейцария — 13,9%, затем Китай — 5,5% и Япония — 3,7%.

Напомним, что за первые два месяца 2019 года Таджикистан получил гуманитарную помощь в объеме 5,5 тыс. тонн на общую сумму 13,4 млн долларов. То есть за период март-апрель 2019 года сумма поставленной гуманитарной помощи увеличилась на 6,6 млн долларов. При этом доля России сократилась на 3,4%.

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