Посольство Венесуэлы в Вашингтоне зачистили по просьбе Гуайдо

Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Вероломная зачистка посольства Венесуэлы в Вашингтоне представителями американских властей проходила по запросу Карлоса Веккьо, который является представителем незаконно провозгласившего себя президентом Боливарианской республики Хуана Гуаидо. Об этом сегодня, 16 мая, сообщал представитель государственного департамента США.

Представитель Госдепа заявил, что Веккьо запросил у США помощи в вопросе «очистки посольства Венесуэлы от нарушителей». Представитель американской марионетки Гуайдо под «нарушителями» имеет ввиду законных представителей Венесуэлы в США.

Власти США, которые сами и инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле во главе с Гуайдо, конечно же «помогли» Веккьо зачистить здание посольства, так как «правительство Гуайдо», якобы «имеет законное право, на здание посольства в Вашингтоне».

Американские правоохранители арестовали и вывели из здания венесуэльского посольства четырех человек, которые были объявлены нарушителями. Вскоре им будут предъявлены обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Венесуэлы на протяжении нескольких недель держало оборону от нападок сторонников проамериканского Гуайдо.