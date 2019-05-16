Мэр Екатеринбурга пообещал остановить строительство храма на время опроса

Екатеринбург, , 20:49 — REGNUM В Екатеринбурге приостановили строительство храма Святой Екатерины. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cтроительство храма будет приостановлено уже с сегодняшнего вечера, заметил мэр.

По словам градоначальника, в ближайшее время мэрия запустит социологический опрос, который продлится не менее двух недель. Опрос затронет жителей всех районов города. До получения результатов дальнейшие решения по стройке приниматься не будут.

Напомним, после слов Владимира Путина о необходимости учесть мнения протестующих мэрия Екатеринбурга объявила о подготовке к социологическому опросу горожан. Протесты против строительства храма Святой Екатерины продолжаются уже четвёртый день.