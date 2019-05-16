США приостанавливают всё воздушное сообщение с Венесуэлой

Каракас, , 20:31 — REGNUM Департамент транспорта Соединенных Штатов недавно сообщил о приостановке на неопределенный срок всех пассажирских и грузовых рейсов в Венесуэлу и обратно под предлогом недостатка безопасности в этой стране, сообщает сегодня, 16 мая, испанское издание El Mundo.

Такое решение было принято по настоянию департамента внутренней безопасности, который постановил, что «политическая нестабильность» ситуации в Венесуэле «представляет собой угрозу для безопасности пассажиров, самолетов и экипажей».

Эта инициатива стала еще одним шагом в сторону изоляции режима Николаса Мадуро, подчеркивает испанское СМИ. В то время как обеспечение внутренней безопасности в Венесуэле потерпело крах из-за политического и экономического кризиса в стране, международные авиакомпании снижают количество рейсов в этом направлении. В прошлом месяце американские власти запретили самолетам из США летать на высоте ниже 26 тысяч футов (7 925 метров) в воздушном пространстве над Венесуэлой. В апреле American Airlines, главная американская авиакомпания, осуществлявшая рейсы из США в латиноамериканскую страну, приостановила свою деятельность там из-за недостаточно безопасных условий.

Мера, принятая Вашингтоном, незамедлительно вызвала переполох в Венесуэле, которая уже страдает от изоляции огромных масштабов, пишет El Mundo. Фактически на текущий момент две страны соединяют лишь три рейса в день — речь идет о самолетах компаний Láser, Estelar и Avior. Рейсы American Airlines в Каракас и Маракайбо, а также в обратном направлении прекратились в середине марта в связи с «небезопасной обстановкой». Это «временное» решение действует уже почти два месяца.

Только восемь международных авиакомпаний, в числе которых испанские Iberia, Air Europa и Plus Ultra, продолжают иметь дело с нефтяным государством, сократив традиционное число рейсов туда. Сперва долги, не выплаченные революционным правительством (оценивающиеся почти в 4 млрд долларов), заставили оставить привычные маршруты такие компании, как Avianca и Alitalia. Затем политическая нестабильность вынудила последовать этому примеру других игроков рынка, пострадавших от экономического кризиса.

В настоящий момент рейсы в Венесуэлу продолжают осуществлять, помимо уже названных компаний, панамская Copa, Air France, TAP Portugal и Caribbean Airlines. Это не говоря о Turkish Airlines, которая в прошлом году начала проводить полеты весьма спорного характера. Венесуэльская оппозиция заявляла, что на этих самолетах из страны вывозится золото.