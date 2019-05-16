СПЧ проведет заседание комиссии по следам петербургского Первомая

Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и врио губернатора Петербурга Александр Беглов договорились провести заседание комиссии по гражданской активности в Северной столице. Об этом ИА REGNUM сообщили в СПЧ.

Федотов и Беглов встретились в Петербурге в четверг, 16 мая. «Обсуждались актуальные вопросы защиты прав человека, в том числе связанные с первомайской демонстрацией в Санкт-Петербурге», — уточнили в СПЧ.

Ранее Совет поддержал заявление петербургского омбудсмена Александра Шишлова о беспрецедентном срыве согласованного первомайского шествия представителей различных общественных объединений. Федотов замечал, что его обеспокоили массовые задержания граждан полицией и СПЧ возьмет ситуацию на контроль.

«Мы договорились, что в ближайшее время комиссия по гражданским правам и гражданской активности, которую возглавляет Николай Сванидзе, получит все материалы и мы проведем ее заседание в Санкт-Петербурге, пригласив к участию предствителей мэрии, Росгвардии и полиции», — заявил 16 мая Михаил Федотов.

Накануне на полях Петербургского международного юридического форума Федотов сообщил журналистам, что пока СПЧ так и не дождался ответов по поводу Первомая от Смольного, МВД, Росгвардии и прокуратуры. Федотов списал нерасторопность на майские праздники.

Напомним, третья колонна первомайской демонстрации на Невском проспекте, которая в основном состояла из представителей демократических и либеральных сил, а также градозащитников, была разогнана полицией в ходе согласованного шествия. Точечные задержания начались сразу по ходу движения колонны, в результате около 60 человек оказались в автозаках, многие получили штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Организаторы Андрей Пивоваров и Александр Шуршев отсидели по 10 суток административного ареста. На последнего боец Росгвардии налетел со спины, когда тот стоял рядом с полицейским и пытался выяснить причины задержаний. Суд счел, что они организовали несогласованный митинг внутри согласованного шествия, так как колонна не смогла продолжить движение по Невскому проспекту.