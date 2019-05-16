«Хаос и смуты»: у России мало времени для создания правового государства

Санкт-Петербург, , 20:21 — REGNUM У России осталось совсем немного «исторического времени», чтобы, наконец, построить правовое общество с равенством всех перед законом и судом, потому что этого так и не удалось сделать на руинах социализма. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на полях Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зорькин отмечает, что Россия, еще в начале XX века бывшая аграрной страной, после революции 1917 года попыталась в общественной жизни, руководствуясь коммунистической утопией, «перешагнуть все известные границы и построить невиданное ранее идеальное рациональное общество», но это происходило неправовыми методами: «началось революцией, то есть свержением прежней правовой системы и системы государства, продолжилось террористическим правлением первой половины пятидесятых годов».

«Эта попытка впоследствии свернула в коррупционно-номенклатурном направлении и закончилась полным развалом и крахом», — заметил председатель КС.

Этот крах советской системы стремительно включил Россию в глобализующийся мир в эпоху постмодернизма с его релятивизмом и отказом от «больших идей», добавил Зорькин. Здесь и проявилась цивилизационная проблема российского общества: правовым сознанием население и его элиты пренебрегали предыдущие 70 лет, так что правовое общество — рациональное и построенное на правовых началах равенства и справедливости — и после 1991 года построено не было, убежден Валерий Зорькин.

«Нам предстоит в короткие сроки сделать это на руинах социализма и буквально прорваться в правовое будущее. Исторического времени для этого нам отмерено совсем немного. Мы должны постараться успеть», — сказал судья.

Дополнительную сложность для России представляет современный кризис права, считает Зорькин, который имеет свои корни в философии постмодерна, где нет места базовым правовым понятиям истинности, объективности, справедливости, так как «все мнения имеют право на существование, все одинаково правильны и неправильны, все необязательны». Он убежден, что неограниченный плюрализм культурных и моральных норм ведет к хаосу общественной жизни.

«А хаос вовсе не ведет к свободе. Ведь свобода возможна лишь в четко очерченных правовых рамках. Хаос же, как учит история, всегда чреват произволом и насилием. Особенно опасна хаотизация общественной жизни в таких странах, как Россия, которая в прошлом веке испытала несколько кардинальных сломов правовой традиции. В том числе очень болезненный недавний слом в период перехода из советской в постсоветскую эпоху. Я как правовед не могу не понимать, что социально-государственная или международная система, закосневшая в своей самодовольной неизменности, обречена на загнивание, вырождение и гибель. Но одновременно я не менее хорошо понимаю, что новизна бывает разная. Знаю, что если поток новизны не вводится в берега продуманными и своевременными правовыми мерами, то практически неизбежно наступает хаос. Хаос смуты, войн, революций. И что этот хаос вселяет в социальные массы такой ужас, что эти массы готовы принять любой — пусть даже тоталитарный — порядок, который будет способен прекратить хаос», — заявил председатель Конституционного суда РФ.

Валерий Зорькин заметил, что если в США, Великобритании, Италии и других странах последние политические события и результаты выборов говорят о так называемой «усталости от демократии», России подобное не грозит. Так как РФ предстоит еще слишком много сделать для «утверждения правовых демократических основ государственной и общественной жизни» — установить, наконец, равенство всех перед законом и судом, равноправие, политическую конкуренцию, соревнование политических партий за избирателей, преодолеть вопиющее социальное неравенство.