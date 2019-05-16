Депутат Рады рассказал о «врагах Трампа и США» в команде Зеленского

Москва, , 22:12 — REGNUM Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского может состоять из трёх разных групп. Об этом при помощи телемоста сообщил депутат Верховной рады Украины, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Журналисты, эксперты рисуют несколько сфер влияния. На сегодняшний момент их определили три. Одна — это собственно команда Зеленского, за которую проголосовали украинцы. Вторая команда — это люди, которые является врагами Трампа и США. Это люди финансиста Джорджа Сороса, которые сегодня замечены в окружении Зеленского», — отметил депутат Верховной рады.

Третья группа — состоит из украинских олигархов и их ставленников. Насколько сильна будет эта группа и не для того ли олигарх Игорь Коломойский прилетел из Израиля на Украину, чтобы устроить на ведущие посту своих людей, станет ясно в ближайшее время, заявил Шуфрич.

«Я не верю в случайности. Прилёт Коломойского в день, когда определилась дата инаугурации. В понедельник, максимум во вторник, мы увидим на ключевых постах в администрации новых людей. Это глава администрации, первый помощник, руководитель группы помощников, заместители главы администрации по направлениям, а они могут быть и более влиятельными чем глава администрации», — сказал Шуфрич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главные задачи, которыми должен заняться Зеленский, по мнению украинцев, — это обновление власти и установление мира на Донбассе. Такие данные были получены в ходе социологического исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и социологической группой «Рейтинг».

Читайте ранее в этом сюжете: Соцопрос: Большинство украинцев выступают за переговоры с Россией