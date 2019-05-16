Российско-сербские военные учения пройдут в Западном военном округе

Москва, , 20:08 — REGNUM Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв совершил визит в Сербию, в ходе которого обсуждалась подготовка к совместным учениям военных двух стран, сообщает 16 мая пресс-служба ЗВО.

Учения с боевой стрельбой должны пройти на территории России. Их план и другие связанные вопросы Александр Журавлёв обсудил в городе Ниш с командующим Сухопутными войсками Сербии Милосавом Симовичем.

Кроме того, российский и сербский генералы посетили учебный центр «Юг», где российских офицеров ознакомили с тактическими действиями подразделений 3-й бригады Сухопутных войск и смешанной артиллерийской бригады Сербии.

Также командующий ЗВО встречался с министром обороны Сербии Александром Вулином и начальником сербского Генштаба Миланом Мойсиловичем.

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